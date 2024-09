XX Edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime | Il Cinema Italiano Protagonista a Roma

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dal 30 settembre al 2 ottobre 2024, ilCaravaggio diospiterà la XXdel, organizzato dal Cinecircolono, sotto la presidenza di Catello Masullo. Questa manifestazione celebra ilemergente, offrendo una vetrina ai migliori debutti del grande schermo. Dieci i film selezionati per la competizione, tutti in corsa per i prestigiosi premi tecnici, ma solo tre saranno i contendenti al. Questo importante riconoscimento sarà attribuito dal pubblico e dagli studenti coinvolti nei progetti di Educazione ald’Autore e nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). In palio anche ilper l’Opera Preferita dagli Studenti.