Vietnam almeno 59 morti per il tifone Yagi | spazzato via un autobus con a bordo 20 persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il numero diuccise dopo che ilha attraversato il Nord delè salito a 59, come hanno dichiarato i media statali. “Quarantaquattro sono state uccise da frane e inondazioni improvvise”, ha reso noto il sito di notizie controllato dallo Stato VNExpress, citando un rapporto del ministero dell’Agricoltura. I feriti provocati danel Nord deldurante il fine settimana sono299, ha affermato il governo di Hanoi, come riporta il Guardian. Le piogge continuano ad abbattersi sul nord del Paese e unche trasportava 20è stato travolto da una frana lunedì 9 settembre evia in un torrente in piena nella provincia montuosa di Cao Bang; i soccorritori sono intervenuti ma le frane hanno bloccato il percorso per raggiungere il luogo dell’incidente.