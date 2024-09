Una giornalista faceva di tutto per mettermi in difficoltà insisteva che io raccontassi qualcosa | Heather Parisi tira una frecciatina a Francesca Fagnani?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)è tornata, a due anni di distanza, nel salotto di “Verissimo” commentando anche la gravidanza della secondogenita, Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata con il cantante Ultimo. “Le figlie più grandi sono donne (Rebecca e Jacqueline Luna Di Giacomo, ndr) , hanno la loro vita. – ha detto – Non è la quantità di volte in cui ci sentiamo, ma la qualità. Sono le piccole cose che contano. Non è facile quando due genitori si separano, subentrano problemi, case diverse, città diverse. Subentrano anche equivoci e se non vai perfettamente d’accordo con il papà, è molto complicato. Nascono tanti equivoci” E ancora: “Non mi rimprovero nulla. Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni, pensai ‘Questa è la mia vita’. Lasciai la carriera, abbandonai. La gente pensava che io fossi matta, lavoravo tanto, ma io volevo fare la mamma.