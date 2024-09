Ue | Tridico M5S ‘Draghi boccia Draghi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?Il rapporto Draghi contiene un lucido atto di accusa contro le politiche neoliberiste sulle quali poggia l?attuale impalcatura europea. Tuttavia è lecito chiedersi: dov?era Draghi quando l?UE approvava la riforma del Patto di Stabilità che è incompatibile con i maggiori investimenti in innovazione e transizione green che adesso richiede? Cos?ha fatto quando era Presidente del Consiglio per aumentare il budget europeo e attrezzare l?UE di quella potenza di fuoco che Usa e Cina hanno messo in campo? Giuseppe Conte ha lottato in Europa per ottenere il Next Generation EU, lui invece? Questi punti interrogativi hanno una sola risposta e portano al fallimento dell?attuale classe dirigente europea di cui l?ex premier stesso ha fatto parte. Possiamo dire dunque che DraghiDraghi?.