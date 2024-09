Stop violenza negli ospedali il clamoroso disegno di legge | niente cure per chi aggredisce medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le aggressioni al personale medico nei pronto soccorso esono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo grave episodio ha avuto luogo a Foggia, all’ospedale Riuniti, dovesono stati aggrediti e picchiati brutalmente da un folla inferocita di almeno 50 persone dopo aver saputo della morte di una loro congiunta 23enne. La misura ormai è colma e i tanti appelli diche chiedono interventi urgenti per lavorare con maggiore serenità sembrano essere stati finalmente ascoltati. Fratelli d’Italia sta infatti studiando undiche, di fatto, prevede una daspo delle. In pratica a tutte le persone che aggredisconopotrebbero essere negate le, tranne quelle d’emergenza, per 3 anni.