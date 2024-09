Renzi a corto di pubblico manca solo il sipario

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luigi Marattin ha finalmente deciso di abbandonare il Titanic di Italia Viva, portando con sé un centinaio di dirigenti territoriali. Una vera e propria Waterloo per il partito personale di Matteo, che si vede abbandonato persino da chi, fino a ieri, ne cantava le lodi. Il motivo? Una svolta a sinistra troppo repentina, imposta dal capitano senza consultare l’equipaggio. “Non condividiamo la decisione di entrare nel campo largo”, tuona Marattin, come se fino a ieri non avesse notato la rotta zigzagante del suo ex leader. E aggiunge, con una punta di amarezza: “Una scelta del genere avrebbe dovuto essere presa in un Congresso”. Ah, la democrazia interna, concetto sempre alieno in casa, dove la base e i dirigenti vengono esibiti di solito per amplificare gli applausi. Ma il bello viene dopo.