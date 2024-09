Milan la peggior difesa del campionato | come Gabbia può diventare la soluzione di Fonseca|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-08 17:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: SOLUZIONI?Se poi vogliamo spingerci un po’ più in là, vien da chiederci che fino abbia fatto Matteo, ancora a quota 0 minuti in quest’annata. Considerando l’impatto positivo di Pavlovic, unico elemento difensivo che si è salvato dalle critiche grazie alle sue ottime prestazioni sul campo, è normale porsi il quesito su chi possa essere il suo compagno di reparto ideale. Il centrale serbo è roccioso, gioca d’anticipo, combatte su tutti i palloni e al suo fianco ha bisogno di un giocatore affidabile che sappia rincorrere indietro la profondità, dare copertura e mantenere sempre la posizione corretta, magari anche impostando il gioco in fase di possesso.