Maria Rosaria Boccia posta su Instagram ‘Il ballo di Simone’ | Adesso mi divertirò un po’ con te

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – La pausa social annunciata domenica è durata poco.è tornata a inviare messaggi su: dopo un post scritto all’indirizzo della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (“Male non fare, paura non avere”), l’influencer protagonista del caso dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ora ha pubblicato su– con l’hashtag '#buongiorno' – la foto di un pupazzetto costruito con le cuffiette auricolari e il commento della canzone ‘Ildi: “miun po’ con te. Con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose le sa.”. IMAGOECONOMICAsfida Sangiuliano: “Le denunce si fanno, non si minacciano. Se no è estorsione”. Nel mirino diora è quindi finita Beatrice Venezi.