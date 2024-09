Le pagelle Centrocampo dominante difesa in controllo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vukovic 6: Il rilancio coi piedi non è il suo forte, il pallone talvolta è una saponetta, per il resto governa le situazioni. Palomba 6,5: Al debutto in biancorosso, propositivo e autorevole. Pericoloso pure dalla distanza. Coppola 6,5: Bene anche a centro. Il Legnano è spuntato, lui può concedersi anche le sortite in avanti. Bove 6,5: Il braccetto che spinge forte e crea la superiorità. Peccato per la terza ammonizione stagionale. Tavernaro 6: Su spazi intasati fatica a trovare l’uno-due sulla sinistra. Offre comunque il suo contributo (15’ st Zoia 6. Attento, essenziale). Paganini 7: A tutto campo. Play basso o alto, esterno. Conquista palloni, li rifinisce, conclude. Pucciarelli 6,5: Degno compare, eccellente nelle due fasi. Pulizia costante nei passaggi (42’ st Ceccacci ng). Peixoto 5,5: Meno incisivo rispetto a 6 giorni fa.