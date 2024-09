La fabbrica lenta e le imperfezioni che rendono uniche le creazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) HANNO FISSATO I LORO valori in un manifesto, denominato ‘La’, poiché tutti i processi aziendali sono improntati alla lentezza e affidati a macchinari meccanici, non elettronici, privi di qualsiasi automatismo. Vecchi telai scartati e finiti nell’oblio per il loro essere, appunto, ‘lenti’: è su questa visione, decisamente atipica nel panorama produttivo contemporaneo, che l’azienda tessile Bonotto Spa – con sede a Colceresa, nel Vicentino – ha costruito il proprio successo. Oggi parte del gruppo Ermenegildo Zegna, l’azienda è nata nel 1912 comedi cappelli di paglia ed è diventata, negli anni, punto di riferimento del tessile italiano, con un fatturato annuo di oltre venticinque milioni di euro.