La Coppa Champions nei negozi Sky di Bologna e Bergamo Europa League a Roma

(Di lunedì 9 settembre 2024) ð?? Le leggendarie coppe ufficiali della UEFAe della UEFAstanno per fare ritorno neiSky, pronte a incantare gli appassionati di calcio con una serie di tappe imperdibili nelle città di. Questo tour offre un'occasione irripetibile per tutti gli amanti del calcio di vivere un momento di pura emozione: potranno ammirare da vicino i trofei che rappresentano l'apice del calcio europeo e immortalarsi in un selfie da campioni, immaginando di vederli sollevare dalla propria squadra del cuore nella prossima stagione.â?½ L'evento non è solo un'occasione per celebrare la passione calcistica, ma anche per sentirsi più vicini ai grandi momenti che hanno fatto la storia delle competizioni europee.