Jesi perseguita la ex e i suoi familiari | bracialetto elettronico per un 32enne

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Ancona), 9 settembre 2024 – Nuovo caso di stalking alla ex: un altro braccialetto. Stavolta per unresidente in città. A seguito degli accertamenti svolti e conseguenti a una denuncia per atti persecutori, i carabinieri della compagnia dihanno dato esecuzione a un ennesimo provvedimento emesso nei confronti delresidente in città e che comporterà il suo divieto di avvicinamento alla ex convivente, nonché ai famigliari della donna, compresi i luoghi ove questi domiciliano, dove lavorano e qualsiasi altro luogo comunque frequentato dagli stessi. Ma nei confronti dell’uomo, il giudice ha applicato anche il sistema di controllo per monitorare l’osservanza del provvedimento adottato neiconfronti, che viene comunemente definito “braccialetto”.