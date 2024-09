Inter via ai casting per il post Acerbi | due strade e molteplici nomi! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’si porta avanti per il futuro della sua difesa. La prima necessità è trovare un sostituto di Francescoe i profili da vagliare sono già tantissimi. SOSTITUTO – Da circa dieci giorni si è conclusa la finestra estiva di mercato, ma l’– che ama giocare d’anticipo – pensa e si organizza già per la prossima. La dirigenza nerazzurra ha appena regalato a Simone Inzaghi il tanto richiesto vice di Alessandro Bastoni, tuttavia presto saranno attesi nuovi innesti proprio in difesa. La carta d’identità di Francesco(37 anni il prossimo 10 febbraio) inizia a lanciare qualche segnale d’allarme, soprattutto considerando che anche il suo vicario corre ormai verso i 33 anni. Per De Vrij l’potrebbe decidere di usufruire dell’opzione di rinnovo di contratto per un altro anno, senza però trascurare l’vento sul mercato per un nuovo acquisto.