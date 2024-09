Inter e Juventus missione in Germania | obiettivo un attaccante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’, così come la, ha fatto un viaggio con i suoi osservatori inper monitorare un ragazzo che gioca nella 2. Bundesliga. Ecco di chi si tratta, come riporta la Bild. MERCATO IN FERMENTO – Si è chiusa appena dieci giorni fa la sessione estiva di calciomercato, che non ha certo visto grandi movimenti in entrata dell’. Ma si parla già del 2025, fra parametri zero o rinforzi per gennaio. L’ultima novità, della giornata di oggi, arriva dallae parla di unesse congiunto per la. Il giocatore indicato è Moussa Sylla, giovanedello Schalke 04. Sylladell’e della: laIL CONTATTO – Come fa sapere la Bild, la scorsa settimana i due club italiani hanno visto dal vivo la partita Schalke 04-Colonia di 2. Bundesliga, finita 1-3 domenica 1 settembre.