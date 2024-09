Inchiesta dossieraggi in Antimafia scontro maggioranza-opposizione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Convocare davanti alla commissioneil finanziere Pasquale Striano e l’ex pm Antonio Laudati, indagati nell’di Perugia sui dossier abusivi che sarebbero stati creati dopo centinaia di accessi abusivi alla banca dati della Bna. Un caso tornato alla ribalta dopo la notizia che sarebbe indagato anche uno 007 dell’Asi e le richieste, rigettate dal gip, di domiciliari per Striano e Laudati. A chiedere che l’ex magistrato in pensione e il tenente della GdF vengano auditi, a pochi giorni dalla trasmissione alla Commissione degli atti dell’di Raffaele Cantone, è stato Pietro Pittalis, capogruppo degli azzurri in, intenzionato ad approfondire anche “il tema degli eventuali mandanti”.