Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) i– Photo credit: Carter B. Smith, artista vincitore di 17 Grammy Awards, pubblica il suo nuovo“IMy)”, accompagnato da unclip appena uscito. In “IMy)”e il suo gruppo rock di tre elementi offrono una variazione di quello che il famoso informatico Dr. Godfried Toussaint ha definito “il ritmo che ha conquistato il mondo”: il ritmo sincopato chiamato “beat di Bo Diddley”, infatti, ha alimentato alcune delle canzoni più trascinanti dell’intero canone della musica rock fin dalle sue origini africane occidentali, passando per la sua incarnazione all’interno della musica latina, fino alomonimo di Bo Diddley del 1955 da cui prende il nome. In “IMy)”presenta una variazione di questo ritmo molto accattivante.