I minorenni in comunità uno sguardo sociale per capire e comprendere parte I

(Di lunedì 9 settembre 2024) Carissimi lettori, da oggi e in alcune tappe condividerò con voi un lavoro nato all’incirca un anno fa, che poi è rimasto chiuso in un cassetto e dato che non amo le lettere morte, in accordo con il denaro, ho deciso di condividerlo con voi, perché possa essere letto, ripostato, criticato, ma purchè sia vivo e serva a qualcosa. La speranza è che anzitutto porti a conoscere meglio il lavoro in primis dei servizi sociali, in secundis il panorama di norme, leggi, interventi e servizi, che influenzano le decisioni che riguardano un minore e la sua famiglia.