Firenze al Maggio risuonano le arie di ‘Delirio’ col soprano Jessica Pratt

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 - Giovedì 12 settembre alle ore 20, in sala Zubin Mehta, è in programma il concerto di canto delche porta in scena lecontenute nel Cd “Delirio” inciso al, con l’Orchestra e il Coro del Teatro per l’etichetta Tancredi. Presentato ufficialmente al Teatro del, lo scorso 20 ottobre 2023, in concomitanza con l’uscita, il cd ha riscosso unanimemente recensioni entusiaste da parte della critica.è una delle più talentuose e virtuosiste belcantiste dei nostri tempi e affronta in questo concerto - e nel Cd – un’antologia di scene unite dal fil rouge della “pazzia” tratte dalle opere di Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini. Sul podio – così come nel Cd - Riccardo Frizza affermato nella lettura ed esecuzione del belcanto italiano e col qualecollabora con una mirabile sinergia.