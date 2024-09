Ecologisti e toghe bloccano il telescopio salva-Terra | solo in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il dispositivo vero e proprio lo stanno assembrando a Matera, in Basilicata. La cupola dell'osservatorio la stanno costruendo a Mira, nel Veneziano. Epperò lassù, a circa 1.800 metri, sul monte Mufara, nella dorsale delle Madonie siciliane, è tutto fermo. Il cantiere per il super-dell'Esa, al secolo l'Agenzia spaziale europea, doveva aprire i battenti venerdì mattina a mezzodì, ma non si è mosso nemmeno un mattone perché di mezzo ci si son messi gli ambientalisti (prima) e il tar (dopo, quantomeno in via precauzionale). Niente inaugurazione, insomma: al suo posto un decreto del tribunale amministrativo che ha sospeso i lavori fino al 24 settembre, cioè fino al giorno della prossima udienza.