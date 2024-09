Come prevenire le fragilità Centomila euro al no-profit

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) "lee rafforzare il tessuto sociale". Obiettivi che senza soldi non si raggiungono e Agrate mette a disposizione del no-di casa quasi 100mila. Contributi ad attività e gruppi di quella ricca galassia che vanta, consolidata nel tempo, un affollatissimo esercito del bene che in città copre tutti i campi: sociale, sport, tempo libero. Un patrimonio che "è un antidoto a tanti problemi e che esprime una ricchezza" che l’amministrazione vuole conservare. Da qui il bando che chiuderà a fine mese, il 30 settembre a mezzogiorno per l’esattezza, attraverso il quale si possono chiedere gli aiuti. La dotazione complessiva di poco meno di 95milaè ripartita in tre grosse tranche: 29mila per l’ambito culturale, 22mila per il mondo welfare e 44mila per lo sport, il capitolo che "punta dritto sui ragazzi", sottolineano in Municipio.