Caso Sangiuliano la direttrice d' orchestra Beatrice Venezi denuncia Maria Rosaria Boccia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lad'apre le danze legali con la primaa carico di, l’imprenditrice che con lo scoppio delper la sua mancata nomina a consulente del Ministero della Cultura ha indotto alle dimissioni l’ex ministro Gennaro– che invece ricopre la carica di consulente ministeriale – ha dato incarico ai suoi legali “per valutare ogni azione a tutela della reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero”. Le affermazioni incriminate sarebbero relative ad accuse di “conflitto di interessi” sollevate in occasione dell’intervista cheha rilasciato a La7. Allaha intanto risposto con un post su Instagram: "Ho semplicemente raccontato quello che il Ministero della Cultura ha pubblicato".