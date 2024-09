Albero crollato a Napoli è scontro | Non è normale sbagliato capitozzare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAcrolla un altro, e lo schianto si trascina dietro nuove polemiche. Una tragedia sfiorata, per luogo e orario del cedimento: le 8.30, nella trafficatissima via Bernini, in una mattina feriale al Vomero. “Siamo arrivati a settembre e alla prima pioggia crollano gli alberi come fossero stecchini” afferma Roberto Braibanti, tra i maggiori ambientalisti italiani ed esperto di riforestazione urbana e suburbana. “Tutti si chiedono: è? La risposta è semplice: no”. A rovinare al suolo è stato un Celtis Australia, di circa 15 metri. Per un fortunato caso non ci sono stati danni a persone e cose. Un suv transitava infatti a breve distanza. Da un esame superficiale, Braibanti rileva “evidenti segni di marciume al colletto”.