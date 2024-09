Serbia | lanciato nuovo centro di convergenza per la ferrovia Cina-Europa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Indjija, 08 set – (Xinhua) – Lo Shandong China-Europe Express Railway Assembly Center e’ stato inaugurato ieri durante una cerimonia tenutasi a Indjija, una cittadina situata circa 50 chilometri a nord-ovest di Belgrado. Alla cerimonia, che ha visto anche la presentazione del primo treno specializzato per la catena di approvvigionamento dell’azienda cinese Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., hanno partecipato funzionari governativi e rappresentanti del settore provenienti dallae dalla. Tomislav Momirovic, ministro serbo del Commercio interno ed estero, ha dichiarato che ildisvolgera’ un ruolo cruciale nel promuovere i progetti infrastrutturali ed energetici della, posizionando il Paese come un polo logistico cruciale nella regione.