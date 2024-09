Ritorno del nucleare più vicino in Italia | vale 50 miliardi e 117mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024) Al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si conclude oggi 8 settembre, si è parlato molto di energia. Ad aprire la discussione è stato l’intervento, all’interno del dibattito sull’energia verde, del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha parlato della possibilità di creare un player nazionale per questo ambito in modo da favorire ildell’atomo in. A consolidare questa prospettiva è stata anche presentata una ricerca di Edison, Ansaldoe Teha Group, che ha analizzato le prospettive economiche della costruzione e dell’impiego di centrali nucleari nel nostro Paese, soprattutto attraverso i piccoli reattori modulari. Il settore potrebbere 50di euro e crearedi