MotoGp San Marino trionfa Marc Marquez

(Di domenica 8 settembre 2024) 14.53bissa il successo di Aragon. Sul podio Bagnaia e Bastianini. Altra grande partenza di Martin che però stavolta non passa il poleman Bagnaia. Il duello dura pochi giri perché la pioggia convince lo spagnolo a cambiare moto. Scelta infelice,poiché in un paio di giri torna il sereno e Martin precipita in coda., a suo agio sul viscido,passa Bagnaia che si piazza dietro al 'cabroncito' senza mai andare all'attacco. Bastianini sfrutta il momento di bagnato per conquistare una comoda terza piazza. Martin 15°