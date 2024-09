MotoGP Enea Bastianini | Ho avuto la tentazione di rientrare al box il podio in casa è speciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)ha concluso in terza posizione il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale. Un risultato tutto sommato positivo, considerando l’ottava piazza in griglia ed il passo falso del leader iridato Jorge Martin, 15° e doppiato per aver cambiato moto passando alle gomme rain nel momento in cui alcune gocce di pioggia hanno reso viscido temporaneamente l’asfalto del tracciato romagnolo. “È stato un GP molto difficile per me perché partivo da dietro, ma quando ho visto la possibilità di chiudere il distacco dal gruppo di testa, nel momento in cui è arrivata un po’ di pioggia, ho cercato di avvicinarmi al. Ho lottato anche per la vittoria, ma ero molto stanco anche perché ho dolore al piede e stamattina non mi sentivo molto bene.