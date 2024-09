Monza il ritorno di Iginio Massari | in centro la boutique della gola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)– Riapre il Pop-Up diAlta Pasticceria, nel cuore di, in via Carlo Alberto 23. All’interno del negozio, è possibile trovare un’ampia selezione di dolci come macarons, praline, cremini, dragée, torte confezionate, mousse, biscotti, tavolette di cioccolato e il celebre Panettone del Maestro che va a ruba tutto l’anno, come regalo d’autore per manifestazioni eleganti ed eventi aziendali.aveva già avuto un assaggio delle produzioni firmate dal maestro del dolce nel temporary store aperto per 7 mesi nel 2023. “Ma questa volta – sottolinea Giuseppe Cortini, gestore del negozio – siamo venuti per restare, finché i monzesi ci vorranno”. Cortini, già protagonistaprecedente apertura, ha riportato al quartier generale milanese le osservazioni dei monzesi.