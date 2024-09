Legambiente | estate sottovalutata Questa sostanza è molto nociva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) "L’inquinamento estivo da ozono è un problema fortemente sottovalutato". Lo denuncia Damiano Di Simine (nella foto), responsabile scientifico diLombardia, commentando i dati sui giorni di superamento dei valori obiettivo nei capoluoghi lombardi. "Eppure, la Pianura Padana è l’area europea che maggiormente espone i suoi abitanti agli effetti tossici di questo gas estremamente nocivo. Urge un impegno istituzionale, di cui fino ad ora non vediamo traccia, per la riduzione degli inquinanti che sono all’origine dell’accumulo atmosferico di ozono, e in particolare del suo precursore più abbondante, il metano, che deriva dall’eccessiva concentrazione di allevamenti intensivi nella pianura lombarda".