La festa della Davis sfilano i campioni | Pronti a dare tutto per difendere il titolo

(Di domenica 8 settembre 2024) Bologna, 8 settembre 2024 – “Quando inizia Jannik?”, è la frase che più si sente alla cerimonia di presentazioneprima faseCoppache inizierà martedì 10 all’Unipol Arena e durerà fino al 15 settembre. Mentre è in corso il galà del gruppo A (Italia, Olanda, Belgio e Brasile) in un palazzo Re Enzo colorato di verde per l’occasione, dall’altra parte del mondo è in corso la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e l’americano Taylor Fritz. Per questo, dietro al palco, c’è uno schermo per seguire la finale. Tornando in città, i giocatori hanno sfilato e si sono goduti il cuore di una Bologna bagnata da una pioggia di fine estate, con il pensiero di molti dei presenti (anche giocatori) alla finale di New York.