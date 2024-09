Kyrgios torna ad insultare Sinner | il flacone e la imbarazzante battuta sulla fidanzata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Oggi è il grande giorno della Finale degli US Open 2024 e Jannik(n.1 del mondo) andrà a caccia del secondo titolo Slam della carriera, affrontando il padrone di casa Taylor Fritz sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York (a partire dalle ore 20.00 italiane). Ad averci accompagnato in queste due settimane, anche oltre, non sono state solo le partite, ma anche la crociata social di Nick. Il tennista australiano, out da diverso tempo dal circuito per problemi fisici di vario genere, continua ad alimentare la polemica legata al caso doping di, noto agli appassionati. L’eccentrico giocatore aussie ha fatto valere una posizione molto chiara, criticando aspramente le autorità che hanno permesso a Jannik di giocare, ritenendo che nel suo caso siano stati usati criteri diversi e dettati solo dal suo status di giocatore di primissimo livello.