Inter non solo il Monza È tempo di calcio europeo | il calendario

(Di domenica 8 settembre 2024) In casanon si pensaal rientro in Serie A contro il. I dettagli da curare per Simone Inzaghi sono tanti se si pensa che ci sarà la Champions League dopo soli tre giorni. RIENTRO – Da martedì in poi, con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, si penserà anche al ritorno in Serie A per poi proiettarsi all’esordio in Champions League contro il Manchester City. L’, dopo la finale di due anni fa e lo scudetto vinto da assoluta protagonista nella passata stagione, avrà sicuramente molta più pressione rispetto alle altre italiane. Se da un lato gli impegni saranno molto complicati, allo stessoci sarà ampio margine di scelta per Simone Inzaghi che quest’anno avrà due co-titolari per reparto. Uno degli assenti sarà invece Tomas Palacios che il suo primo anno in Europa lo passerà dalla tribuna.