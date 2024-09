Grande Fratello svelata l’identità di un altro dei concorrenti Nip | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 8 settembre 2024) Fervono i preparativi per la nuova edizione del. Il reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini tornerà in onda salvo sorprese dell’ultima ora lunedì 16 settembre. Confermata come opinionista Cesara Buonamici. Accanto al mezzobusto del Tg5 andrà a sedersi Beatrice Luzzi, la cui partecipazione è stata confermata ieri pomeriggio dalla stessa giornalista a Verissimo. Anche quest’anno il cast vedrà un nutrito numero di Vip che andrà a unirsi ad altrettanti Nip (o più o meno tali, considerate le critiche feroci del web dopo gli spoiler sui primi). Nelle scorse ore Davide Maggio e Amedeo Venza hanno svelatodi unNippone che dovrebbe varcare la soglia della Casa delattraverso i propri profili Instagram. Si tratterebbe di Luca Giglioli, reggiano, classe 2000, di professione parrucchiere.