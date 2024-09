Festival di Venezia le pagelle dell’ultima serata | Sienna Miller sbaglia tutto 2 la madrina risplende 9

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 8 settembre 2024) Si è conclusa l’81esima edizione della Mostra del Cinema di. Settimane ricche di arte, cinema, cultura. Giorni pieni di film intensi e di interpretazioni magistrali. Sfilata di grandi maestri e giovani stelle. E, anche, settimane di look da sogno (e da incubo). Ecco tutti gli outfit che ci hanno convinto, e quelli che proprio no,del. Sveva Alviti, lanel finale. Voto: 9 Fonte: IPASveva Alviti Non sempre ci hanno convinto i look dellaSveva Alviti, classica ma con qualche paillette di troppo nei suoi look firmati dal re della moda Giorgia Armani. Alla cerimonia di premiazione, però, l’attrice era splendida. Ha lasciato il meglio per il gran finale, e non possiamo che darle quasi il massimo dei voti. Nulla di troppo originale, maimpeccabile.