Coppa Davis 2024 tutto pronto a Bologna | gli Azzurri puntano alla vittoria della Fase a Gironi Assenti Sinner e Musetti

(Di domenica 8 settembre 2024)– Il prossimo 10 settembre prende il via l’edizione. La competizione torna in Italia, dopo il trionfo deglilo scorso anno a Malaga. E allora si prepara la Nazionale di Tennis ad affrontare, con l’obiettivo di vincere, il Gruppo Aall’Unipol Arena di. Per poi successivamente, volare in Spagna per giocarsi, ancora una volta, il prestigioso trofeo. Sono state diramate allora le convocazioni ufficiali dal Capitano azzurro Filippo Volandri. Non ci saranno né Jannik, né Lorenzo. Il primo, oggi in finale agli US Open(leggi qui), il secondo con alle spalle impegni estivi, come quelli alle Olimpiadi di Parigi (dove ha vinto il bronzo) e i tornei ATP successivi, ed entrambi con l’obiettivo di recuperare energie per i prossimi tornei in calendario.