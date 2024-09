Wheelchair tennis Tokito Oda batte Alfie Hewett ed è oro alle Paralimpiadi Bronzo per Gustavo Fernandez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Con l’assegnazione del titolo nel singolare maschile si chiude il programma deldi Parigi 2024: la medaglia d’oro va al nipponicoOda, cheil britannico, mentre ilviene conquistato dall’argentino, il quale ha la meglio sullo spagnolo Martin De La Puente. La sfida per l’oro, che vede l’Italia protagonista con la presenza del giudice di sedia Luca Laugero, viene vinta dal nipponicoOda, accreditato della seconda testa di serie, che piega il britannico, numero 1 del tabellone, con lo score di 6-2 4-6 7-5 dopo due ore e 38 minuti di gioco. Nel primo set si registrano 6 break su 8 game: il nipponico tiene il servizio nel primo e nel terzo gioco, allungando poi sul 4-0. I restanti quattro game sono vinti in risposta ed il giapponese chiude sul 6-2 in 46?.