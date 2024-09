Skylight come finisce | spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 7 Settembre 2024 9:48 am by Redazioneè unthriller del 2022 diretto da Chris Cullari e Jennifer Raite. La trama della pellicola si svolge nel deserto del New Messico, dove una setta chiamataha la sua base in un campus, The Aviary, diretto da Seth. Quest’ultimo è una persona perfida e manipolatrice. Nel campus vi sono anche due giovani donne che cercano la libertà, Jillian e Blair. Qui, invece, trovano solo una prigione. Le due decidono così di scappare, ma scoprono che le loro menti sono controllate da Seth. Jillian e Blair attraversano il deserto, tormentate da allucinazioni. Il cibo sta finendo e le energie anche, tanto che le due donne pensano di non potercela fare.