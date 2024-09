Sangiuliano? Un eretico che voleva cambiare il sistema ma è ne è stato fagocitato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – Giorgia Meloni è stata a lungo indecisa sulle dimissioni di Gennaro. Il ministro è un bravo professionista e una persona per bene, ma si è infilato in un pasticcio dal quale era impossibile uscire senza danni ulteriori. Si è affidato con troppa leggerezza a una signora improbabile, già nota nell’ambiente parlamentare per un attivismo che l’ha portata ad avere molti contatti, ma non a caso nessuno durevole. Anche se la Storia ci ricorda che le segreterie dei ministri di ogni colore sono piene di amanti regolarmente retribuite,ha pasticciato con un incarico onorifico prima promesso, poi revocato. Gennaroall’interno del Pantheon, a Roma Una donna sentimentalmente davvero legata al ministro, avrebbe fatto un silenzioso passo indietro, puntando semmai su benefici collaterali.