Roma incidente mortale a Tomba di Nerone | una vittima

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 –questa mattina intorno alle 8 tra via Cassia e via al Sesto Miglio, in zonadi. Coinvolti un furgone Fiat Fiorino e uno scooter Honda SH, il cui conducente, un italiano di 50 anni, è deceduto all’ospedale San Pietro, dove era stato trasportato in seguito all’. Il conducente del furgone, un uomo italiano di 49 anni, è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. Tuttora in corso le indagini da parte del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale diCapitale, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.