Rientrata sulla Terra la navetta Starliner senza l’equipaggio

(Di sabato 7 settembre 2024) Laspaziale privata della Boeing "" èequipaggio sabato 7 settembre 2024, atndo al White Sands Space Harbor in New Mexico (Usa), dopo aver trascorso circa 3 mesi attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.Si è concluso così il Crew Flight Test dell'agenzia spaziale americana, con i due astronauti collaudatori: il comandante Butch Wilmore e la pilota Suni Williams rimasti per sicurezzabase orbitante dopo che una lunga serie di problemi, registrati sin dai primi momenti del suo volo spaziale inaugurale con equipaggio, iniziato il 6 giugno 2024, ha costretto la Nasa a decidere per un rientro dell'astronavepersone a bordo.