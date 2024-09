Promozione Marina buona la prima | 2-0 al S Orso

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Un gol tempo per la rinnovata squadra di mister Profili, autori Pierandrei e Maiorano, che conquista subnito i tre punti in palio, 7 settembre 2024 – Primi tre punti al debutto per la squadra delallenata da Profili. Gara subito in discesa con la rete di Pierandrei (2?) che supera con un pallonetto Fiorelli. La reazione degli ospiti è immediata ma Cominelli (9?) para a terra su Lucchetti. Il portiere si ripete al 15? su punizione di De Angelis. Al 20? Pierandrei in contropiede impegna Fioranelli. Al 44‘ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di De Angelis per doppia ammonizione. Ad inizio di ripresa ritmi blandi ed il raddoppio arriva con Maiorano (31?) da azione da calcio d’angolo e tocco di Giovagnoli in area sul secondo palo dove è appostato il numero tre di casa che infila.