Meteo ballerino di fine estate le previsioni del weekend

(Di sabato 7 settembre 2024) Dal caldo al maltempo, ribaltonenel: lefino a lunedì. L’ultimo assaggio d’Il clima italiano sta per subire una trasformazione radicale, passando da un’torrida a condizioni quasi autunnali in pochi giorni. Leannunciano unsettimana di grande cambiamento, con il caldo africano che lascerà spazio a piogge diffuse e un sensibile abbassamento delle temperature.del– notizie.comMattia Gussoni, espertorologo del sito iL.it, ha parlato ad Adnkronos e prevede che le prossime ore saranno ancora caratterizzate da caldo intenso e cielo sereno. Le temperature massime sono destinate ad aumentare significativamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 42°C in Sardegna e tra i 36°C e i 39°C in Sicilia.