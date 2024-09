Lautaro Martinez si ricarica per l’Argentina | dolce pausa prima della Colombia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo latitolarità conè pronto a rispondere di nuovo presente alla chiamata del CT Scaloni.di partire per la, però, è il momento di unae breve. PRIMO ROUND – Sono tanti i giocatori dell’Inter in giro per il mondo in questi giorni. Uno, però, dista da Milano molti più chilometri di tutti:. Il capitano nerazzurro, dopo esser tornato titolare nella partita contro l’Atalanta, è volato in Argentina. Lì Lionel Scaloni lo ha chiamato subito all’appello, schierandolo dal primo minuto nella partita di qualificazione ai Mondiali disputata contro il Cile. L’attaccante, che in Copa America ha dato un grandissimo contributo ai suoi connazionali, è rimasto per ben 79 minuti, al fianco dell’altro titolare Julian Alvarez.