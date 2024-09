Il film di M ? Grottesco e circense e Marinelli nei panni del Duce frigna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Lo scrittore dice che il fascismo è ancora intorno a noi, non è il suo libro e neppure ila evocarlo ma altri. Il regista rincara la dose parlando di fascismo come esemplificazione della mascolinità tossica. L'attore protagonista, fervente antifascista di famiglia antifascista, confessa che per aver interpretato questo ruolo ha dovuto sospendere il giudizio durante le ore di lavoro, poi rientrava a casa e tornava l'antifascista di sempre. Siamo sollevati. Atteso tra gli eventi di punta esce alla Mostra del Cinema di Venezia M. il figlio del secolo, diretto da Joe Wright in otto episodi che passeranno nel 2025 su Sky, con Lucaancora una volta straordinario trasformista, punto fisso nella scuola di attori che riescono a modificare volto e corpo per diventare personaggio. Va subito detto, da vedere.