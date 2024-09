Griglia di partenza MotoGP GP San Marino 2024 | risultati e classifica qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Andate in archivio ledel GP di San, tredicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position. Ci si chiedeva se e quanto Francesco Bagnaia sarebbe stato in grado di gestire la situazione, viste le conseguenze dell’incidente nell scorso week end in Spagna. Ematomi importanti all’altezza della clavicola e del costato per Pecco, a dargli problemi nei cambi di direzione e nell’affrontare il noto curvone della pista di Misano. Altro aspetto che andava verificata era la velocità dei due spagnoli, rivali principiali di Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez.