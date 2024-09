Gilmour carica i tifosi del Napoli | la frase su McTominay fa sognare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Billyhato idelcon delle splendide dichiarazioni anche sul connazionale: ecco cosa ha detto Idelsono in trepidante attesa per il debutto di Billye Scottin maglia azzurra. Dopo aver visto in campo Buongiorno, Spinazzola, Neres e Lukaku, ora l’attenzione è tutta sui due scozzesi. L’impatto avuto dal centrale ex Torino e dai due attaccanti, decisivi nella rimonta contro il Parma di sabato scorso, ha fatto crescere l’hype intorno ai due centrocampisti. Non solo, entrambi i neo acquisti delsono andati a segno in Nations League due sere fa contro la Polonia, nella gara poi persa dalla Scozia per 3-2. Una sfida rocambolesca, che ha visto i nuovi arrivati in casa azzurra come assoluti protagonisti.