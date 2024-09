Frattesi non si smentisce | in Francia-Italia diretto come nell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Davideè uno degli MVP di(1-3), match valido per la prima giornata della Nations League 2024/25. La prestazione del centrocampista dell’Inter è pienamente in linea con quanto mostra in maglia nerazzurra. MARCHIO DI FABBRICA – Davideparte titolare nel centrocampo di. Provando a compensare l’assenza del compagno (all’Inter) Nicolò Barella. E al termine della partita, che nel suo caso finisce al 62? per un leggero problema muscolare, si può dire che l’azzurro numero 16 ha centrato l’obiettivo. Sia perché segna il gol del momentaneo 1-2 che completa la rimonta. Sia perché riesce a portare in azzurro il dinamismo tanto caro a Simone Inzaghi e ai tifosi dell’Inter. Giocando una partita “alla”. VERSIONE CONOSCIUTA – Probabilmente lo stesso Luciano Spalletti non chiedeva adi fare lo stesso lavoro di Barella.