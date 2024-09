Drammatico incidente al porto di Formia | pensionato cade in mare con l’auto e muore affogato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Una scena surreale quella a cui hanno assistito alcune persone presenti questa mattina, tra le 8 e 30 e le 9, aldi. Un uomo, non ancora identificato ma dall’apparente età di circa 70 anni, ha probabilmente avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. Non riuscendo più a controllare il mezzo è finito direttamente nelle acque del Golfo. Un volo di qualche metro conche si è inabissata quasi subito. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati in massa: il 118 con ambulanza e auto medica, carabinieri e Vigili del Fuoco. I sommozzatori si sono subito messi all’opera ma non era ormai più possibile salvare la persona. Sul posto si lavora ancora per recuperare il mezzo e cercare di identificare il defunto. L'articoloaldiinconproviene da Dayitalianews.