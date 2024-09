Como in coda a Casa Nazareth | la mensa della solidarietà ha garantito un pasto a tutti richieste in aumento del 35%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– Un’attività senza sosta, che ha visto progressivamente crescere le. Ladidi, il servizio aperto da gennaio 2021 in via Don Luigi Guanella 12 per offrire uncaldo a pranzo e a cena alle persone in difficoltàcittà, in questi anni si è consolidata e, grazie ai suoi operatori e agli oltre 250 volontari, ha visto crescere in modo costante il numero degli ospiti e il lavoro quotidiano per rendere il servizio organizzato ed efficiente. Gli ultimi dati raccolti in questi giorni sottolineano questa significativa tendenza. La conferma arriva dalle parole di Gabriele Bianchi, operatoreCaritas diocesana die responsabilestruttura: “Nel mese di agosto abbiamo avuto 7.649 accessi, con una media giornaliera di 246 presenze, 133 a pranzo e 113 alla sera. Rispetto ad agosto del 2023 l’incremento è stato del 35%.