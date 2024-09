Castelfidardo la carica di Fabbri | Io capitano contro la mia Vigor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildei fidardensi è pronto e suona la. Gianmarcodomani (ore 15) guiderà ilall’assalto dellaSenigallia, la squadra della città dove è nato. "Sono di Ostra, ma a Senigallia sono nato e ci ho giocato pure con la, nelle giovanili, fino a 16 anni, prima di salire nel settore giovanile del Cesena". Per, classe 1997, anche alcune presenze in C con il Fano: "Ho fatto cinque presenze in campionato e due prima in Coppa Italia poi mi sono rotto il ginocchio". In D invece ha giocato fino a un anno e mezzo fa. "Sono stato due anni e mezzo a Mestre". Ora il terzino sinistro "anche se il ruolo che prediligo è il quinto di sinistra nel 3-5-2" ritorna in quarta serie, in un girone diverso. "Nel girone F di quest’anno ci sono tantissime piazze importanti.