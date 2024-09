Bellissimo gruppo felice di farne parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Vestirà il numero 21 Francesca Chiti, ala grande nata nel 2004, giovane, ma già di grande esperienza, che si è subito messa al servizio di coach Luca Biagi. E’ stata una delle prime nuove giocatrici arrivate a Lucca, cresciuta nelle giovanili del Golfo Piombino, dove ha giocato in tutte le squadre giovanili e arrivata in prima squadra nella stagione 2022-2023, dove ha collezionato la bellezza di 189 punti. Nella stagione successiva passa a Pontedera, dove in 27 gare mette a segno 178 punti. Chiti è una giocatrice molto duttile, possiede ottimi fondamentali e sicuramente sarà una pedina importante per il roster biancorosso. "Sono- commenta la giovane ala grande - di essere venuta qui a Lucca e di fardi questo. Siamo un roster coeso e competitivo, che, sono certa, ha tutte le carte in regola per fare bene.